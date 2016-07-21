Парламент Туреччини схвалив закон про режим надзвичайного стану

За це проголосували 346 парламентаріїв, 115 виступили проти, передає Анадолу.

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Таким чином, починаючи з 01.00 години 21 липня 2016 року на території Туреччини діє режим НС терміном на 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану для розслідування справи про спробу військового перевороту. За словами турецького президента, введення особливого режиму безпеки необхідне для «усунення загроз демократії, верховенства закону, прав і свобод наших громадян».

Введення режиму НС означає, що з цього моменту президент та уряд зможуть приймати нові закони без парламенту.