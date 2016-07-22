Байден: США готові співпрацювати з Анкарою щодо екстрадиції Гюлена

Про це заявив віце-президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Туреччини Біналі Йилдиримом, повідомляє Анадолу.

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"Документи, необхідні для видачі Феттулаха Гюлена, який є організатором терористичної атаки, вчиненої 15 липня, передані американській стороні", - сказав глава турецького уряду, додавши, що "Туреччина очікує від США як від країни-союзника екстрадиції Гюлена".

У свою чергу Джо Байден зазначив, що поінформований про запит Туреччини щодо видачі Гюлена. За його словами, відповідне рішення повинно бути винесено американським судом. "США будуть співпрацювати з турецькою стороною з цього питання", - підкреслив віце-президент.