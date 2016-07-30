Ердоган розкритикував Захід: "Робіть свої справи"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив з критикою до західних країн, які, на його думку, не змогли проявити солідарність з Анкарою у зв'язку з проваленою спробою військового перевороту.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Ердоган зазначив, що держави, які більше турбуються про долю заколотників, а не турецької демократії, не можуть бути друзями Анкари.
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«Деякі люди дають нам поради. Вони говорять про свою турботу. Робіть свої справи», - цитує Ердогана Al Arabiya.
Крім того, всі позови, які були подані у зв'язку з образами на адресу Ердогана, будуть відкликані, заявив він. Цей «одноразовий» жест викликано почуттями єднання проти спроби заколоту, підкреслив глава держави.
У ніч на 16 липня в Туреччині відбулася спроба військового перевороту. Бунтівники захопили деякі урядові будівлі в Анкарі та Стамбулі. Пізніше влада оголосила про взяття ситуації в країні під контроль.