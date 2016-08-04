У центрі Лондона чоловік напав на перехожих: одна жінка загинула, п'ять людей поранені

Поліцейським вдалося затримати нападника, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомлення про напад надійшло в поліцію в середу о 22:33 за місцевим часом. Люди, які подзвонили в поліцію сказали, що невідомий кидається з ножем на перехожих.

На місці події поліція виявила шість поранених, одна жінка невдовзі померла.

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Нападник арештований через шість хвилин після надходження перших повідомлень про напад. Щоб його затримати, поліцейським довелося застосувати електрошокери.

За даними поліції, не виключається версія терористичного акту.

Про стан постраждалих і характер поранень поки нічого не повідомляється.

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі Енді Мур, який перебуває на місці подій, район оточення був розширений, на місці події перебуває велика кількість поліцейських.

Поліція поки не може сказати, чи були у нападника спільники. Про його особу поки що також немає даних.

Рассел-сквер знаходиться в самому центрі Лондона, поблизу від багатьох туристичних визначних пам'яток, включаючи Британський музей, а також низки великих готелів.