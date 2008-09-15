У Тбілісі підписано рамковий договір про створення комісії Грузія-НАТО

У Тбілісі сьогодні підписано рамковий договір про створення комісії Грузія-НАТО. Підписи під ним поставили генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер і прем`єр-міністр Грузії Володимир Гургенідзе. Як повідомив генсек НАТО, створення комісії "відкриває нові можливості для зміцнення відносин між Грузією і альянсом". Він пояснив, що йдеться про "новий формат взаємин". За його словами, процес реформ у Грузії має набути необоротного характеру.

У свою чергу прем`єр Грузії повідомив, що створення комісії - це "важливий історичний момент для Грузії, в першу чергу з погляду її інтеграції до Північноатлантичного альянсу".

Сьогодні в Тбілісі проходить засідання ради НАТО, нагадує РосБізнесКонсалтинг. На засідання прибули 26 послів країн НАТО в Грузії. В зв`язку з цим прем`єр Грузії розцінює таке представництво як "серйозний знак солідарності".