Ердоган розраховує на нову сторінку у відносинах з Росією

Про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.

"Це буде історичний візит, новий початок. На переговорах з моїм другом Володимиром, я вірю, буде відкрито нову сторінку у двосторонніх відносинах. Нашим країнам належить багато зробити разом", - сказав він.

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Участь Росії дуже важливо для сирійського врегулювання, підкреслив Ердоган.

"Без участі Росії неможливо знайти вирішення сирійської проблеми. Тільки у співпраці з Росією, ми зможемо врегулювати кризу в Сирії", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін в ході зустрічі в Санкт-Петербурзі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорить питання Сирії, а також відносини між Росією і Туреччиною.

Зустріч глав держав відбудеться 9 серпня у Петербурзі.

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Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела стосовно Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган "вибачився перед Путіним за збитий Су-24. У свою чергу, у президента Туреччини підкреслили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.