Перервав паузу у відносинах: Ердоган прилетів до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним
Президент Туреччини Тайїп Ердоган прилетів до Санкт-Петербурга, де проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним вперше після інциденту зі збиттям турецьким винищувачем російського бомбардувальника Су-24 в листопаді минулого року.
Востаннє Путін та Ердоган зустрічалися 16 листопада 2015 року в Анталії на полях саміту G20, передає РІА Новости.
У порядку денному зустрічі лідерів Росії і Туреччини — питання від туризму і введеного Москвою з 1 січня продовольчого ембарго до "Турецького потоку" та роботи в Росії турецьких будівельників.
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Крім того, як зазначив помічник президента РФ Ушаков, питання виплати компенсації за збитий літак може обговорюватися на зустрічі лідерів двох країн.
Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.
Росія тоді ввела щодо Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.