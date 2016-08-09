Перервав паузу у відносинах: Ердоган прилетів до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним

Востаннє Путін та Ердоган зустрічалися 16 листопада 2015 року в Анталії на полях саміту G20, передає РІА Новости.

У порядку денному зустрічі лідерів Росії і Туреччини — питання від туризму і введеного Москвою з 1 січня продовольчого ембарго до "Турецького потоку" та роботи в Росії турецьких будівельників.

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Крім того, як зазначив помічник президента РФ Ушаков, питання виплати компенсації за збитий літак може обговорюватися на зустрічі лідерів двох країн.

Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела щодо Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.