Газпром і Total підписали угоду з Болівією про розвідку і видобуток газу

Російський «Газпром» і французька компанія Total підписали у четвер угоду з Болівією про спільну розвідку і видобуток природного газу на родовищі Асеро. Йдеться про можливі інвестиції у розмірі $4,5 млрд, повідомляє Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС.

Участь болівійської державної компанії YPFB в спільному підприємстві складе 51%, частка російського «Газпрому» і французької Total - по 24,5%. Початковий об`єм виробництва СП повинен скласти 13 млн. кубічних метрів газу на день.

На церемонії підписання документа був присутній президент Болівії Ево Моралес, який відзначив, що альянс болівійської YHFB, «Газпрому» і французької Total - «це велике сподівання для болівійського народу». Глава держави підкреслив, що Болівія в особі Росії набуває серйозного стратегічного партнера в енергетичній сфері.

З російського боку підпис під документом поставив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр Медведєв, який висловив упевненість в тому, що три компанії зуміють задовольнити потреби внутрішнього ринку Болівії в газі.