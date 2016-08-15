Twitter розблокував акаунт хакера, який опублікував дані політиків Демпартії США
Соціальна мережа Twitter розблокувала аккаунт, який використовувався для публікації особистих даних політиків з Демократичної партії США.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Аккаунт імовірно належить хакеру, відомому під псевдонімом Guccifer 2.0, який взяв на себе відповідальність за злом серверів Демократичної партії США, після чого в мережу потрапили телефонні номери, адреси, дати народження та інші персональні дані.
"Ось і я! Їм доведеться більше постаратися, щоб мене заблокувати", - написав Guccifer 2.0 після відновлення.
Після злому серверів партії високопоставлені демократи почали скаржитися на те, що їм телефонують з погрозами і насмішками. Зокрема, лідер фракції меншості в Палаті представників Конгресу Ненсі Пелосі повідомила про кілька "непристойних і огидних дзвінків".
Раніше Guccifer 2.0 взяв відповідальність за злом серверів Національного комітету демпартії. Розслідувала обидва інциденти компанія CrowdStrike заявила, що і в тому і в іншому випадку хакери можуть бути пов'язані з Росією. Такі ж заяви пізніше зробили і в самому комітеті, і в ФБР.
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Чоловік, який стверджує, що саме він і є Guccifer 2.0, заявляє, що він громадянин Румунії і ніяк не пов'язаний з Росією.
Однак, судячи з інтерв'ю, які давав Guccifer 2.0 журналістам, румунською він володіє не дуже добре.
Лінгвістичний аналіз його відповідей дає підстави припускати, що у використовуваних їм мовних конструкціях відчувається більш сильний вплив російської мови, ніж румунської (яка, як і італійська з французька, походить від латині).