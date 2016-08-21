У Британській школі сталася велика пожежа, їй передували вибухи (відео)

Про це повідомляє Chichester Observer.

Як повідомляє видання, перед початком пожежі були чутні вибухи.

У гасінні пожежі беруть участь понад 70 пожежників. Відзначається, що над будівлею піднімаються клуби чорного диму.

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Academy School on Fire School Lane Selsey West Sussex pic.twitter.com/A7GmnUmuPH — kin ell (@Sniffer5753) August 21, 2016

Представник пожежно-рятувальної служби сказав, що пожежа почалася на даху школи, і понад 75 відсотків будівлі було охоплено полум'ям.