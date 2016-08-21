У Британській школі сталася велика пожежа, їй передували вибухи (відео)
17:40, 21 серпня 2016Світ
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У Великобританії в графстві Західний Суссекс сталася пожежа на території середньої школи Selsey Academy.
75 відсотків будівлі було охоплено полум'ям / Скріншот
Про це повідомляє Chichester Observer.
Як повідомляє видання, перед початком пожежі були чутні вибухи.
У гасінні пожежі беруть участь понад 70 пожежників. Відзначається, що над будівлею піднімаються клуби чорного диму.
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Academy School on Fire School Lane Selsey West Sussex pic.twitter.com/A7GmnUmuPH— kin ell (@Sniffer5753) August 21, 2016
Представник пожежно-рятувальної служби сказав, що пожежа почалася на даху школи, і понад 75 відсотків будівлі було охоплено полум'ям.
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