У Британській школі сталася велика пожежа, їй передували вибухи (відео)

17:40, 21 серпня 2016
Світ
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У Великобританії в графстві Західний Суссекс сталася пожежа на території середньої школи Selsey Academy.

Скриншот

Про це повідомляє Chichester Observer.

Як повідомляє видання, перед початком пожежі були чутні вибухи.

У гасінні пожежі беруть участь понад 70 пожежників. Відзначається, що над будівлею піднімаються клуби чорного диму.

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Представник пожежно-рятувальної служби сказав, що пожежа почалася на даху школи, і понад 75 відсотків будівлі було охоплено полум'ям.

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