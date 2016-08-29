Трамп планує витратити кругленьку суму на рекламу в штатах, що не визначились із кандидатом

Від сьогодні розпочинається трансляція рекламних роликів в дев'яти штатах, які остаточно не визначилися за кого голосувати, передає радіо "Свобода". Це зокрема штати Огайо, Пенсильванія, Північна Кароліна та Флорида.

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У 2012 році кандидат-республіканець Мітт Ромні зазнав поразки у дев’яти з восьми штатів у перегонах з Бараком Обамою.

Після перемоги в номінації від Демократичної партії на початку червня суперниця Трампа Хілларі Клінтон витратила понад $77 млн для реклами на телебаченні і радіо. Такі витрати Трампа досі оцінювали у $5 млн.

Вибори президента США пройдуть 8 листопада.