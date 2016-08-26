Клінтон жорстко розкритикувала Трампа і назвала Путіна "хрещеним батьком крайнього націоналізму"

Вона звинуватила Трампа в расизмі, опорі на "параноїдальні", радикально налаштовані елементи в Республіканській партії і пропаганді "темних" конспірологічних теорій.

Стенограму промови наводить The Washington Post, передає РБК.

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Виступаючи перед своїми прихильниками в місті Ріно (штат Невада), Клінтон заявила про ідеологічну близькість Трампа, колишнього лідера британської Партії незалежності Найджела Фаража і президента Росії Володимира Путіна.

"Опора Дональда Трампа на маргінальні групи, що відкидають традиційні американські цінності, - це "частина більш широкої історії - зростаючої хвилі радикального націоналізму правого спрямування по всьому світу", - заявила Клінтон. "Хрещеним батьком цього глобального стилю крайнього націоналізму є російський президент Володимир Путін", - підкреслила вона.

"З самого початку Дональд Трамп будував свою кампанію на упередженнях і параної. Він виводить групи, які пропагують ненависть і дискримінацію, в мейнстрім і допомагає радикальним відщепенцям захоплювати Республіканську партію", - сказала Клінтон. На її думку, "людина, яка давно відома расовою дискримінацією, яка черпає думки з темних теорій змови і далеких, похмурих околиць інтернету, не повинна ніколи стати на чолі уряду або Збройних сил".

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Клінтон безпосередньо пов'язала кампанію Трампа з онлайн-рухом прихильників переваги білих Alt + Right. Минулого тижня Трамп найняв генеральним менеджером своєї виборчої кампанії керівника консервативного сайту Breitbart News Стівена Беннона, при якому сайт, за власним визнанням Беннона, став майданчиком для Alt + Right. Як пише CNN, учасники руху спілкуються переважно в інтернеті, в блогах і на форумах reddit або 4chan, відкидають американський мультикультуралізм і "політичну коректність" бачать загрозу в іммігрантах.

Трамп відповів на випади Клінтон на виступі перед своїми прихильниками в Нью-Гемпширі. "Люди, які хочуть, щоб їхні закони виконували і поважали, [...] щоб їхні кордони були захищені, не расисти. Люди, які висловлюються відверто про радикальний іслам і які попереджають про небезпеку біженців, не ісламофоби", - заявив республіканський кандидат.