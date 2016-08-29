Європейське прикордонне агентство Frontex проведе стрес-тест кордонів ЄС

Про це заявив директор Frontex Фабріче Леггері в інтерв'ю німецькому тижневику Die Welt, передає "ЄвроПравда". За словами Леггері, перевірки будуть проведені в декількох європейських країнах, у тому числі Німеччині і Греції.

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"Ми хочемо подивитися, наскільки країни-члени ЄС підготовлені до кризової ситуації на зовнішніх кордонах Євросоюзу", - сказав він, додавши, що передбачається відпрацювання різних сценаріїв на морських, наземних і повітряних кордонах.

Жовтневі стрес-тести є частиною нової програми Frontex, яка набуде чинності за кілька тижнів.

Програма також передбачає, що країни ЄС виділять 1500 прикордонників, які можуть бути задіяні Frontex в терміновому порядку протягом декількох днів.

Глава Frontex також виступає за створення більшої кількості легальних можливостей імміграції в Європу і таким чином, зниження тиску на зовнішні кордони ЄС.