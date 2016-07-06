У Середземному морі за добу врятували 4500 біженців

У порятунку брали участь кораблі італійського морського флоту, агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex та неурядових організацій, передає інформагенція dpa з посиланням на італійську берегову охорону. Човни біженців прямували з Північної Африки до берегів Сицилії, повідомляє DW.

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За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цьогоріч берегів Європи дісталися морем понад 227 тисяч шукачів притулку. 67 тисяч із них прибули до берегів Італії. Під час перетину Середземного моря 2920 людей загинули. Протягом першої половини минулого року у МОМ нарахували близько 1800 подібних смертельних випадків.

Після закриття так званого "балканського маршруту" новий основний шлях потрапляння нелегальних мігрантів до ЄС проліг через Середземне море.