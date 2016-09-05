Екс-посол США у Росії розповів, чого слід очікувати Україні в разі перемоги Трампа

Про це Макфол повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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За його словами, у першу чергу Трамп може почати дискусію щодо кримського питання. Також, каже Макфол, мільярдер підніме питання про необхідність зняття санкції з Росії, що викликає великі дискусії з американськими союзниками в Європі.

Крім цього, сказав американський дипломат, Дональд Трамп може запропонувати РФ діяти спільно зі США в Сирії.

Як підсумував Майкл Макфол, якщо Трамп стане президентом США, то відбудеться кардинальна зміна американської зовнішньої політики щодо Росії.