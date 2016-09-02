Кремль про вплив західних санкцій на Росію: не варто "переоцінювати" їхні наслідки
У Кремлі вважають, що не варто "переоцінювати" наслідки західних санкцій проти Росії, запроваджених після окупації Криму та частини Донбасу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Росія не вважає розумною санкційну риторику. Ми, безумовно, стикаємося з негативними наслідками санкцій, але не варто переоцінювати обсяги цих наслідків", - сказав Пєсков.
За його словами, плани економічного розвитку і реалізації великих проектів продовжують реалізовуватися.
Читайте такожУ Держдепі пояснили причини розширення санкцій проти Росії
"Санкційні питання Росія не вважає своїм порядком денним", - сказав Пєсков.
При цьому він зазначив, що немає різниці, чи запроваджені нові санкції з боку США випадково чи навмисно до Східного економічного форуму, який зараз проводиться у Владивостоці.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Мінфін США вніс до санкційних списків, складених у зв'язку з анексією Криму і агресією РФ проти України, прізвища ще 17 осіб і назви 20 компаній, зокрема, компаній-підрядників будівництва Керченського мосту, а також чиновників і представників силових структур з тимчасово окупованої Криму і представників бойовиків на Донбасі.