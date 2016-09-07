Колючого дроту не вистачило: Великобританія побудує 4-метрову стіну біля табору мігрантів у Кале

Про це заявив британський міністр внутрішніх справ Роберт Гудвіл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Стіна поблизу так званих "джунглів", де живуть близько 4 тисяч мігрантів, буде заввишки 4 метри і простягається на один кілометр вздовж обох боків головної дороги до порту Кале.

За словами Гудвілу, заходи безпеки була активізовані через те, що мігранти продовжують намагатися потрапити на борт транспортних засобів, що прямують в Британію.

Роботи планується розпочати в цьому місяці, а вся конструкція повинна бути завершена до кінця року.

Офіційно британська влада не називає суму витрат на будівництво, але британські ЗМІ припускають, що це буде близько 1,9 млн. фунтів стерлінгів.

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"Заходи безпеки, які ми застосовуємо в порту, удосконалюються найкращим обладнанням. Ми дуже скоро розпочнемо будівництво нової стіни. Ми зробили паркан, тепер ми робимо стіни", - сказав Гудвіл.

У той же час виконавчий директор Асоціації автомобільних перевізників назвав план "неефективним використанням коштів платників податків".

Він сказав, що "гроші, які планують витратити на стіну, було б набагато краще витратити на підвищення безпеки на під'їзних коліях".

Слід зазначити, що табір в Кале вже оточений парканом та колючим дротом для того, щоб мігранти не могли потрапити в порт або термінали Євротунелю.