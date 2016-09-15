В Індонезії плем'я викопало трупи родичів для сімейного фото

Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на Daily Mail.

В цьому році місцеві жителі повторили традиційний ритуал. Видання опублікувало фотографії фестивалю під назвою "Церемонія чищення трупів", який повинен показати любов і повагу до мертвих живих.

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За даними видання, за звичаєм, остров'яни розкопують могили предків, дістають тіла, після чого миють їх, переодягають і фотографуються з ними. Іноді в селищах проводять конкурс на кращий наряд для покійного. Ритуалу вже більше 100 років, уточнює Daily Mail.

Після чищення тіл селяни чинять або змінюють труни, щоб уникнути розкладання тіла. Для цього трупи кілька разів обертають щільною тканиною.

Для остров'ян дуже важливо провести "розкішні" похорон для своїх близьких. Протягом життя вони збирають гроші, щоб їх поховали гідно. Часто обряд перепоховання можуть провести через кілька років, якщо спочатку не вистачило грошей на "шикарну" церемонію.

Індонезійці вірять, що смерть є перехідним етапом і не означає кінець життя, тому сприймають смерть без страху, відзначає видання. Жителі Сулавесі вважають, що дух померлої людини повинен обов'язково повернутися у своє село, тому краще померти на її території. Якщо смерть настає за межами острова, селяни докладають всі зусилля, щоб повернути тіло в рідне для нього село.

За інформацією Daily Mail, народ Сулавесі за рахунок віддаленості є одним з найбільш закритих спільнот у світі.