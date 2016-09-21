Amnesty International звинувачує поліцію Нігерії в тортурах
03:14, 21 вересня 2016Світ
338 0
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт про тортури і корупцію в нігерійському особливому відділі поліції по боротьбі з крадіжками.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами правозахисників, поліція катувала затриманих підвішуванням, морила голодом і навіть влаштовувала інсценізацію їх страти, вибиваючи свідчення або домагаючись хабара за звільнення.
Читайте такожКемерон назвав Нігерію й Афганістан "одними з найбільш корумпованих країн"
Як стверджується у звіті, люди, що потрапили в руки борців з крадіжками, прямували в кілька СІЗО неподалік столичної Абуджі, причому один із закладів навіть отримав назву "Бійня".
МВС Нігерії ніяк не прокоментувало доповідь Amnesty.
Правозахисники регулярно звинувачують нігерійських силовиків у прояві крайньої жорстокості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter