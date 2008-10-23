Білий дім повідомив про значне уповільнення економіки США

Адміністрація президента США Джорджа Буша констатувала значне уповільнення економіки США і погодилася з прогнозом колишнього глави Федеральної резервної системи Алана Грінспена про те, що Америка не зможе уникнути звільнень і зростання безробіття.

"Протягом останнього місяця ми бачимо значне уповільнення нашої економіки", - сказала журналістам у четвер у Вашингтоні прес-секретар Білого дому Дана Періно.

При цьому вона підтвердила, що адміністрація чекає зниження квартального показника ВВП країни, який буде оприлюднений наступного тижня.

"Ми чекаємо, що (оголошена) наступного тижня цифра ВВП не буде хорошою і що наступний квартал, можливо, також буде важким", - цитує Періно РІА "Новини".