Далай Лама здався: боротьбу з Китаєм припиняють

Духовний лідер Тибету Далай Лама заявив, що відмовляється від спроб добитися більшої автономії від Китаю.

Виступаючи перед своїми прихильниками, Далай Лама пояснив це рішення відсутністю позитивної відповіді з боку Пекіна, передає Бі-Бі-Сі.

Свою заяву Далай Лама зробив у місті Дхарамсала на півночі Індії, де знаходиться уряд Тибету у вигнанні.

"Я здаюся", - сказав духовний лідер, виступаючи в Дхарамсалі.

За словами Далай Лами, в листопаді відбудеться зустріч вигнанців Тибету, на якій буде вирішено, що робити далі.

В інтерв`ю Бі-Бі-Сі представник Далай Лами в Європі Церин ТАШІ піддав критиці міжнародне співтовариство за те, що воно не чинило достатнього тиску на Китай у питанні Тибету.

"Коли справа стосується Китаю, всі, включаючи ООН, вдають, що там права людини не порушуються, навіть у Тибеті; але ми знаємо, що навіть китайці не мають громадянських прав і демократичних свобод", - сказав Ц.ТАШІ.

Китай не раз звинувачував Далай Ламу в тому, що він виступає за відокремлення Тибету від КНР.

Далай Лама відкидав ці звинувачення і підкреслював, що він виступає лише за автономію Тибету з метою збереження його унікальної буддійської культури.

Наприкінці жовтня має відкритися новий раунд переговорів між представниками Далай Лами і китайського керівництва.

Більшість тибетців підтримують курс Далай Лами на автономію. Єдиною великою організацією, котра виступає за незалежність Тибету, є молодіжний конгрес Тибету.

Пекін наполягає на тому, що Тибет був частиною Китаю протягом багатьох століть.