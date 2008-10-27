Далай Лама здався: боротьбу з Китаєм припиняють
ООН більше не цікавлять права людини?
Духовний лідер Тибету Далай Лама заявив, що відмовляється від спроб добитися більшої автономії від Китаю.
Виступаючи перед своїми прихильниками, Далай Лама пояснив це рішення відсутністю позитивної відповіді з боку Пекіна, передає Бі-Бі-Сі.
Свою заяву Далай Лама зробив у місті Дхарамсала на півночі Індії, де знаходиться уряд Тибету у вигнанні.
"Я здаюся", - сказав духовний лідер, виступаючи в Дхарамсалі.
За словами Далай Лами, в листопаді відбудеться зустріч вигнанців Тибету, на якій буде вирішено, що робити далі.
В інтерв`ю Бі-Бі-Сі представник Далай Лами в Європі Церин ТАШІ піддав критиці міжнародне співтовариство за те, що воно не чинило достатнього тиску на Китай у питанні Тибету.
"Коли справа стосується Китаю, всі, включаючи ООН, вдають, що там права людини не порушуються, навіть у Тибеті; але ми знаємо, що навіть китайці не мають громадянських прав і демократичних свобод", - сказав Ц.ТАШІ.
Китай не раз звинувачував Далай Ламу в тому, що він виступає за відокремлення Тибету від КНР.
Далай Лама відкидав ці звинувачення і підкреслював, що він виступає лише за автономію Тибету з метою збереження його унікальної буддійської культури.
Наприкінці жовтня має відкритися новий раунд переговорів між представниками Далай Лами і китайського керівництва.
Більшість тибетців підтримують курс Далай Лами на автономію. Єдиною великою організацією, котра виступає за незалежність Тибету, є молодіжний конгрес Тибету.
Пекін наполягає на тому, що Тибет був частиною Китаю протягом багатьох століть.