США можуть вжити заходів проти РФ через звинувачення у втручанні у вибори
США розглядають можливість прийняття заходів проти Росії у зв'язку з тим, що пов'язані з РФ хакери втручаються в президентські вибори в США.
Про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден в інтерв'ю телеканалу NBC, фрагмент якого був опублікований в п'ятницю, передає ТАСС.
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"Ми направляємо сигнал. У нас є потужності, щоб зробити це", - сказав Байден, відповідаючи на питання, чому Вашингтон "ще не надіслав сигнал" Москві у зв'язку з зазначеними звинуваченнями.
"Це станеться в той час, який ми оберемо, і за тих обставин, коли ефект буде найбільшим", - додав віце-президент.
Байден не пояснив, про які саме заходи йдеться, сказавши лише, що "вони будуть пропорційними".
Як повідомляв УНІАН раніше, спецслужби Великобританії стверджують, що російські хакери намагалися атакувати сайти уряду і телекомпаній Сполученого Королівства.