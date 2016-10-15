США можуть вжити заходів проти РФ через звинувачення у втручанні у вибори

Про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден в інтерв'ю телеканалу NBC, фрагмент якого був опублікований в п'ятницю, передає ТАСС.

Читайте такожФБР розслідує спроби злому мобільних телефонів членів Демократичної партії США - Reuters

"Ми направляємо сигнал. У нас є потужності, щоб зробити це", - сказав Байден, відповідаючи на питання, чому Вашингтон "ще не надіслав сигнал" Москві у зв'язку з зазначеними звинуваченнями.

"Це станеться в той час, який ми оберемо, і за тих обставин, коли ефект буде найбільшим", - додав віце-президент.

Байден не пояснив, про які саме заходи йдеться, сказавши лише, що "вони будуть пропорційними".

Як повідомляв УНІАН раніше, спецслужби Великобританії стверджують, що російські хакери намагалися атакувати сайти уряду і телекомпаній Сполученого Королівства.