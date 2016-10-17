Прем'єр Іраку оголосив про початок операції із звільнення Мосула від "Ісламської держави"

Як повідомляє іранський телеканал «Ас-Сумарія», аль-Абаді, командувач іракською армією віддав наказ про наступ на Мосул, пише РБК.

Він пообіцяв, що операція, в якій візьмуть участь в тому числі сили поліції і національної гвардії, завершиться звільненням великого міста на півночі країни від загонів «Ісламської держави».

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Іракський прем'єр закликав жителів Мосула співпрацювати з армією і готуватися до звільнення.

Початок операції привітав представник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгерк, повідомляє агентство Reuters. Він впевнено заявив про швидке звільнення Мосула «після двох років пітьми».

Операція по звільненню Мосула готувалася кілька тижнів. За цей час іракська армія підтягла до лінії фронту додаткове озброєння, а над самим містом постійно розкидалися листівки з закликом до бойовиків ІД покинути цю територію.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські військові почали операцію по звільненню іракського міста Мосул від ІДІЛ. Американські гаубиці, які розміщені приблизно в 20 км від центру Мосула, наносять удари по бойовиках. Також до операції залучено авіація США.