"Ісламська держава" застосувала отруйний газ проти військових США біля Мосула - Пентагон

В армії США підтвердили, що ракета, яку бойовики "Ісламського держави" випустили з американських військових в Іраку, містила "гірчичний газ" або іприт. Про це повідомляє ВВС.

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Ісламісти атакували авіабазу "Кайяра", розташовану неподалік від утримуваного ІД Мосула. На базі знаходяться американські і іракські військові, вони не постраждали.

Глава Об'єднаного комітету штабів США генерал Джозеф Данфорд розповів, що здатність бойовиків використовувати хімічну зброю зараз на "зародковому" рівні, але цей напад викликає занепокоєння.

За словами Данфорда, в запущеній ІД ракеті був газ іприт, який пошкоджує шкіру, очі та дихальні шляхи. Його вплив може скалічити або вбити.

Вчора УНІАН повідомляв, що під час обстрілу авіабази «Кайяра» біля Мосула бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» могли застосувати хімічні боєприпаси.

Нагадаємо, рік тому вже повідомлялося, що американська влада підозрює бойовиків ІД у створенні і використанні хімічної зброї на територіях Сирії і Іраку. Розвідка США на той момент зафіксувала щонайменше 4 випадки використання іприту по обидва боки сирійсько-іракського кордону.

У лютому 2016 року американські військові заявили, що захопили і передали іракській владі одного з лідерів ІД Сулеймана Дауда аль-Бакара, який очолював підрозділ з виробництва хімічної зброї.

Спецслужби США в результаті допитів Абу Дауда дізналися подробиці про об'єкти ІДІЛ з виробництва хімічної зброї, а також про людей, залучених у цей процес. У Пентагоні заявили, що, використовуючи цю інформацію, очолювана США коаліція провела серію авіаударів, що підірвали здатність ІДІЛ виробляти хімічну зброю.

У липні урядові сили Іраку звільнили містечко Кайяра на південь від Мосула і розташовану біля нього авіабазу, стратегічно важливу для запланованої операції по звільненню іракської "столиці" ІДІЛ.