"Наша участь - поза питаннями": Ердоган заявив, що Анкара також піде в наступ на Мосул

Про це повідомляє DW.

"Наші брати там і наші родичі там. Наша участь - поза питаннями", - сказав Ердоган.

Спроба звільнити місто Мосул, що на півночі Іраку, від терористів "Ісламської держави" може перетворити 100 тисяч містян на біженців, зазначили в Управлінні Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ) у понеділок, 17 жовтня.

Управління Верховного комісару ООН по справах біженців (УВКБ) підготувало подання на виділення додаткових 61-го мільйона доларів США на намети, табори, плити й інші речі, необхідні взимку для імовірної нової хвилі біженців. За їхніми даними, основний потік біженців прийдеться на сусідні Сирію та Туреччину.

Операція розпочалася у понеділок вранці. Як повідомлялося, бійці курдських загонів пешмерга звільнили сім курдських, арабських та християнських сіл поблизу Мосула. Очікується, що битва за Мосул стане переломним моментом у боротьбі Іраку проти ІД. У ній візьмуть участь 30 тисяч військових Іраку.

Ісламісти утримують Мосул з червня 2014 року.