Війна у прямому ефірі: курдський канал транслює штурм "столиці" ІДІЛ в Іраку (відео)

В операції беруть участь сили Курдистану Пешмерга та іракські сили безпеки Gweru і Qayyarah.

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Крім того, військові літаки коаліції США безперервно наносять авіаудари по позиціях бойовиків всередині Мосула.

Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб.