Війна у прямому ефірі: курдський канал транслює штурм "столиці" ІДІЛ в Іраку (відео)
15:56, 17 жовтня 2016Світ
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У понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".
В операції беруть участь сили Курдистану Пешмерга та іракські сили безпеки Gweru і Qayyarah.
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Крім того, військові літаки коаліції США безперервно наносять авіаудари по позиціях бойовиків всередині Мосула.
Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб.
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