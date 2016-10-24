Клінтон випереджає Трампа на рекордні 12% - опитування

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного каналом ABC news.

Зокрема, Клінтон підтримали 50% виборців, а Трампа - 38%.

За весь час проведення опитувань це стало найвищим для Хілларі Клінтон і найнижчим для Дональда Трампа.

Читайте такожПрезидент Ірану: на виборах у США обирають між "поганим і гіршим" кандидатом

Для порівняння, результати опитування від 13 жовтня показали, що Клінтон випереджала Трампа всього на 4%.

Як відзначає ABC news, популярність Трампа значно впала через сексуальний скандал. Так, на початку жовтня газета The Washington Post опублікувала відеозапис 2005 року, на якому Трамп дозволив собі сексистські висловлювання.

Після цього кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Також негативно на рейтингу Трампа відбилися його слова про те, що він не визнає легітимність виборів, якщо програє їх.