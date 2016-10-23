Трамп звинуватив у брехні 11 жінок, які розповіли про домагання з його боку

Раніше вже 11 жінок поскаржилися на домагання з боку мільярдера після появи відеоролика, в якому кандидат від республіканців розповідає про те, що для такої людини, як він, жінки легко доступні.

"Кожна з них брехала, щоб очорнити мою кампанію", - сказав Трамп своїм прихильникам, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Трамп в той же час скористався зустріччю з виборцями в Геттісберзі, щоб пообіцяти боротися з лобізмом, переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, а також скасувати всі виплати на програми ООН по зміні клімату.

Незважаючи на те, що мільярдер відстає від Хілларі Клінтон в опитуваннях громадської думки, тим не менше, в останні дні він скоротив розрив до 4%.

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що не має наміру хвилюватися з приводу заяв її конкурента-республіканця.

"Я сперечалася з ним протягом чотирьох з половиною годин, - сказала вона, маючи на увазі полеміку з Трампом під час дебатів. - Я більше й думати не хочу про те, щоб щось йому відповідати", - заявила Клінтон.

Екс-держсекретар сказала це журналістам, перебуваючи на борту свого агітаційного літака.

Як повідомляв УНІАН, три американських штату не дозволили Росії спостерігати за виборами 8 листопада.