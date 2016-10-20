У США відбулися фінальні теледебати між Клінтон і Трампом (повне відео)
Кандидати в президенти США від Демократичної і Республіканської партій Хілларі Клінтон і Дональд Трамп зійшлися в заключному раунді передвиборних теледебатів.
Третій раунд теледебатів відбувається в університеті Невади, що в Лас-Вегасі.
Букмекери, яким дозволили приймати ставки на переможця лише в інтернеті, заявили, що серед азартних гравців лідирує Клінтон.
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Ведучим зустрічі є журналіст телекомпанії Fox News Кріс Уоллес, який раніше заявляв, що колишні його колеги виявилися надто легкими для кандидатів.
Трансляція мовою оригіналу:
А ось трансляція с дубляжем російською мовою:
Перші телевізійні дебати кандидатів у президенти США пройшли 27 вересня в Університеті Хофстра в штаті Нью-Йорк. За даними інтерактивного опитування CNN, Клінтон в першому раунді дебатів підтримали 62% телеглядачів, Трампа – 27%.
Клінтон перемогла і на других дебатах, але Трамп перевершив очікування і скоротив розрив за підтримки глядачів.
Як повідомляє Politico, перші дебати між Клінтон і Трампом дивилася рекордна кількість глядачів - 84 мільйони, другі - 66,5 мільйонів.