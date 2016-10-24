У Туреччині затримали племінника і племінницю "натхненника заколоту" Гюлена

Про це повідомляє РБК з посиланням на Hurriyet.

Газета уточнює, що Хусейна і Бушру Гюлен затримали в Ізмірі за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Туреччині організації FETO.

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Крім того турецька розвідка підозрює затриманих у використанні зашифрованою системи зв'язку Bylock.

Раніше на заході Туреччини був затриманий брат проповідника Кутбеттин Гюлен, який знаходився в розшуку за звинуваченням у причетності до діяльності FETO.

Довідка УНІАН. 15 липня група військових спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом. Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти й літаки, також до міста були введені танки.

Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку змовників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк". Аеропорт тимчасово припинив роботу.

На ранок наступного дня влада оголосила, що заколот придушено. В лавах армії почалися масштабні чистки, кількість заарештованих обчислюється тисячами. Крім військових були заарештовані або звільнені держслужбовці, судді, професори університетів і журналісти.

Як заявила офіційна влада Туреччини, невдала спроба перевороту, який намагалися здійснити турецькі військові, обійшлася країні в 100 млрд дол.