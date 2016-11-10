На Кубі оголосили про початок масштабних військових навчань

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Офіційно навчання не пов'язуються із перемогою Трампа, який обіцяв запинити процес "відлиги" у стосунках між США і Кубою, розпочатий Бараком Обамою. Кубинська влада поки що взагалі ніяк не відреагувала на результати виборів у свого північного сусіда.

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Військові навчання призначені на 16-20 листопада. Газета правлячої Комуністичної партії Куби повідомляє, що їхня мета полягає у тому, "щоб підняти здатність країни до оборони і підготувати людей до того, щоб протистояти різним діям супротивника".

Куба проводить подібні військові навчання кожні кілька років, починаючи з 1980 року, часто у відповідь на моменти напруженості у відносинах із США.