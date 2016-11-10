На Кубі оголосили про початок масштабних військових навчань
На Кубі оголосили про початок загальнонаціональних військових навчань наступного дня після виборів президента США, на яких перемогу здобув республіканець Дональд Трамп.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
Офіційно навчання не пов'язуються із перемогою Трампа, який обіцяв запинити процес "відлиги" у стосунках між США і Кубою, розпочатий Бараком Обамою. Кубинська влада поки що взагалі ніяк не відреагувала на результати виборів у свого північного сусіда.
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Військові навчання призначені на 16-20 листопада. Газета правлячої Комуністичної партії Куби повідомляє, що їхня мета полягає у тому, "щоб підняти здатність країни до оборони і підготувати людей до того, щоб протистояти різним діям супротивника".
Куба проводить подібні військові навчання кожні кілька років, починаючи з 1980 року, часто у відповідь на моменти напруженості у відносинах із США.