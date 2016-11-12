Трамп окреслив пріоритети у своїй роботі в перші тижні на новій посаді

Дональд Трамп / REUTERS

Про це Трамп розповів в інтерв'ю газеті Wall Street Journal, передає РБК.

У числі пріоритетів Трамп назвав дерегулювання фінансових інститутів, щоб «банки могли знову почати кредитувати», а також створення робочих місць та захист кордонів від проникнення нелегальних мігрантів і наркотиків на територію США.

Трамп заявив, що після бесіди з чинним главою держави Бараком Обамою він переглянув свою позицію по відношенню до програми щодо забезпечення доступними страховками 30 млн громадян США (Obamacare), реалізованої адміністрацією президента. Під час передвиборної гонки він критикував цю програму і виступав за її повне скасування.

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За словами Трампа, зараз він думає зберегти принаймні два положення цієї програми після того, як його про це попросив Обама в ході їх зустрічі в Білому домі. Мова йде про чинну заборону страховикам відмовляти у своїх послугах через стан здоров'я пацієнта та можливість для батьків піклуватися про здоров'я дітей за рахунок власних полісів протягом додаткового часу. Обраний президент наголосив на необхідності «швидко» рухатися в цьому напрямку.

Крім цього, Трамп знову заявив про необхідність створення в США нових робочих місць. Він заявив, що зможе це зробити за рахунок потенційної тарифікації продуктів американських компаній, які знаходяться за кордоном.

В інтерв'ю обраний президент приділив увагу питанню об'єднання країни. «Я хочу країну, в якій люди будуть любити один одного», — заявив він. Відповідаючи на питання про те, як знизити напругу в країні, яка склалася після виборів, Трамп сказав, що необхідно створювати нові робочі місця.