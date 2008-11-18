У Києві евакуювали пасажирів та персонал Центрального вокзалу

У Києві через анонімне повідомлення про загрозу вибуху центральної платформи евакуйовано пасажирів та персонал Центрального залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві, о 12.05 за телефоном 02 до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що найближчим часом має вибухнути центральна платформа вокзалу. Через 10 хвилин після отримання цієї інформації міліцією було евакуйовано людей.

Як зазначили в ЦГЗ, наразі поїзди не подаються на ці платформи, а підходять до під’їзних колій.

На місці працюють слідчо-оперативні, вибухо-технічні та інші оперативні служби.

Також встановлюється таксофон, з якого надійшла анонімна інформація та особа невідомого, якій телефонував.