Голова МЗС Франції звинуватив Асада в розпалюванні "тотальної війни" в Сирії

Про це у середу, 23 листопада, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає Deutsche Welle.

"Мільйон людей сьогодні в облозі. Не лише в Алеппо - у Хомсі, Гуті та Ідлібі - і це реальна ситуація в Сирії", - цитує Еро агенція Reuters.

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Глава французького МЗС пообіцяв, що Франція перебере на себе ініціативу і протидіятиме планам уряду Асада. Він анонсував переговори країн, критично налаштованих до сирійського режиму.

Представники, зокрема, США, Саудівської Аравії та Туреччини мають зустрітися в Парижі на початку грудня.

Занепокоєння щодо агресивної кампанії урядових військ у Сирії також висловили в ООН та Німеччині.

"Перемовини щодо припинення вогню та гуманітарної допомоги не мають припинятися на час перехідного періоду у Вашингтоні", - підкреслив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.