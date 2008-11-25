Канцлер Німеччини проти поквапливого скорочення персоналу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала німецькі компанії не поспішати з скороченням штатів через кризу. Виступаючи з щотижневим відеозверненням, голова німецького уряду нагадала працедавцям, що після економічного спаду завжди йде підйом виробництва, передає Associated Press. Звільнення працівників зараз обернеться для компаній дефіцитом кваліфікованих фахівців згодом, коли вони стануть необхідні для зростання, застерегла А.Меркель.

Зростання економіки Німеччини цього року прогнозується на рівні 0,2% замість 1,2%, прогнозованих раніше. У наступному ж році ВВП Німеччини, за прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) повинен впасти на 0,8%.

На цьому тлі падає споживчий попит, зокрема не кращі часи переживає німецька автоіндустрія. По допомогу в розмірі 1 млрд євро до уряду вже звернувся один з провідних німецьких автовиробників Opel (належить американській General Motors). Уряд, у свою чергу, вже прийняв антикризовий пакет в обсязі 64 млрд євро, спрямований насамперед на підтримку фінансово-банківської системи.

Проте все це не рятує німецьких працівників від звільнень, на які йдуть компанії, намагаючись скоротити свої витрати і оптимізувати виробництво.

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