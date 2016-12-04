Британський уряд готує таємний план "сірого" Brexit - ЗМІ

Він повинен допомогти Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу, повідомили виданню The Sunday Times джерела в британському уряді, передає РБК-Україна.

Передбачається, що цей план має задовольнити вимоги і прихильників виходу з Євросоюзу, і його противників.

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За словами співрозмовників газети, британський секретар щодо виходу з ЄС Девід Девіс, а також канцлер казначейсва Філіп Хаммонд сформували "невелику групу", покликану зробити так, щоб "важкого виходу" Великобританії з Євросоюзу можна було уникнути.

Нині мова йде про те, щоб ввести виплати в ЄС за "певні блага", які може надати Брюссель, замість того, щоб робити "виплати на загальних підставах", відзначили співрозмовники видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.