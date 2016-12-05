Правозахисники визнали політв'язнем росіянина, який полював на покемонів у храмі

Про це йдеться в заяві правозахисного центру «Меморіал», опублікованому на його офіційному сайті.

Як зазначають правозахисники, дії Соколовського не підпадають під ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності за ознакою ставлення до релігії), за якою йому було висунуто обвинувачення. «Опубліковані ним ролики містять лихослів'я на адресу християн і мусульман, однак у них немає ніяких небезпечних закликів», - йдеться в повідомленні.

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Правозахисники додали, що подібні публічні висловлювання, «безумовно, заслуговують засудження», але слова «приниження гідності», на їх думку, повинні бути винесені з статті, так як подібні дії повинні бути предметом адміністративного покарання. У «Меморіалі» зазначили, що «він не представляє серйозної небезпеки для суспільства».

Правозахисники зазначили, що звинувачення Сколовскому за ч. 2 ст. 148 КК (публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і досконалі в цілях образи релігійних почуттів віруючих у місцях, спеціально призначених для проведення богослужінь) «недоречно». Як розповіли в «Меморіалі», від дій блогера жоден відвідувач храму не постраждав, а предмети культу не були пошкоджені.

«В цілому ми вважаємо, що існування кримінального покарання, тим більше що включає позбавлення волі, у зв'язку з настільки нечітко окресленими складом злочину, є неприйнятним у демократичному суспільстві», - підсумували в «Меморіалі».

Як пише РБК, Соколовський був заарештований 3 вересня після того, як виклав в Мережу кілька відео: на одному - як він грає в Pokemon Go в храмі, а на іншому він критично висловлювався про Російську православну церкву і клерикалізації російського суспільства. Він утримувався в СІЗО, але потім 8 вересня був переведений під домашній арешт. 28 жовтня блогера знову відправили в СІЗО, так як, за рішення суду, блогер порушив умови домашнього арешту, зазначає адвокат блогера Олексій Бушмаков.

Соколовський пробуде під вартою до 23 січня 2017 року. Захист Соколовського оскаржив його арешт 31 жовтня, але Свердловський обласний суд відповів відмовою на скаргу 3 листопада.

Amnesty International визнала Соколовського 7 вересня в'язнем совісті.