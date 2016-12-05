Перекинувся військовий фрегат ВМС Індії: є загиблі (фото)

Про це повідомляє NDTV з посиланням на представника ВМС Індії.

У результаті події, за даними співрозмовника видання, загинули два моряки, ще 14 військовослужбовців постраждали.

Судно перевернулося в той час, коли док заповнювали водою. В результаті події на Betwa була пошкоджена щогла.

За словами представника ВМС Індії, імовірно, в доці зламався стопорний механізм, за допомогою якого фрегат утримувався в рівновазі.

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Там також назвали інцидент «безпрецедентним і сумним».

У 2014 році після зіткнення з невідомим об'єктом фрегат був пошкоджений. Після цього корабель був відправлений на ремонт в сухий док.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аэрофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33. А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".