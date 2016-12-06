"Всупереч злим язикам": Україна повністю забезпечила фінансування "Євробачення-2017" - Данилюк

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Для забезпечення повного фінансування заходу було виділено 430 млн грн гарантій, передбачено в бюджеті на 2017 рік майже 456 млн грн.

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Крім того, Києвом як переможцю конкурсу на право проведення «Євробачення» виділено 50 млн грн цього року та передбачено ще 150 млн грн у наступному.

«Таким чином, ми в повній мірі забезпечили фінансування «Євробачення». Також необхідну підготовку забезпечує організаційний комітет на чолі з міністром культури Євгеном Нищуком», - підкреслив Данилюк.

Як раніше повідомляло німецьке видання Bild з посиланням на джерело в оргкомітеті, організатори "Євробачення" ведуть переговори про можливе перенесення конкурсу в 2017 році з України в Росію.

Причиною таких переговорів називалося те, що Київ нібито не надав організаторам «Євробачення» фінансових гарантій. У той же час, як наголошується, факт переговорів ще не означає перенесення заходу з Києва. «Існує реальна загроза того, що захід може пройти в іншій країні. Для нас це було б катастрофою», — цитує видання заяву голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганни Гопко.

Так, видатки на конкурс в останні роки варіюються від 17 мільйонів євро до 25 мільйонів євро, при цьому оргкомітет покриває суму в розмірі від 10 мільйонів євро до 14 мільйонів євро, залишок повинна покрити приймаюча сторона. Разом з тим, згідно з повідомленням, влада України стверджують, що знайшли джерела фінансування і вже найближчим часом представить їх організаторів пісенного конкурсу.

Пізніше організатори "Євробачення" спростували повідомлення про перенесення конкурсу до Москви.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. 9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став Київ. Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).