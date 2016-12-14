"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт біля коптського собору в Каїрі
00:19, 14 грудня 2016Світ
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Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух біля коптського собору Святого Марка в Каїрі, в результаті якого загинули щонайменше 25 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
У заяві ІД йдеться, що його здійснив смертник на ім'я Абу Абдалла Масрі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Раніше президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі називав відповідальним за вибух іншу людину - 22-річного Шафіка Мустафу.
Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці, 11 грудня, на території коптського соборного комплексу в Каїрі прогримів вибух, в результаті якого загинуло близько 30 осіб, 49 отримали поранення.
Президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі оголосив триденний траур у зв'язку з терактом.
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