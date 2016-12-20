Президент Польщі: доступ журналістів до Сейму обмежуватися не буде

Обговорення цієї ініціативи стало одним із приводів для масових протестів опозиції, що пройшли минулого тижня, передає Медуза з посиланням на Associated Press.

За словами Дуди, метою змін було допомогти журналістам «краще організувати роботу», а у партії були «добрі наміри». У той же час він заявив, що влада має «забезпечити громадянам доступ до інформації про роботу парламенту».

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Голова Сенату Польщі Станіслав Карачевський, що представляє «Право і справедливість», 19 грудня після зустрічі з журналістами пообіцяв в січні представити новий варіант регламенту, що регулює роботу преси в парламенті.

Як повідомляє TVN24, пізно ввечері 19 грудня стало відомо про підписання Дудою інших резонансних законів — про реформування Конституційного суду і зміну статусу суддів. Раніше глава КС назвав закони неконституційними і закликав президента не підписувати їх.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня опозиція заблокувала роботу парламенту і організувала акції протесту. 17 грудня демонстранти відновили акції протесту проти недемократичних, на їх думку, рішень влади.

Опозиційні депутати виступили проти обмеження доступу журналістів на слухання. На думку ініціаторів обмеження, журналісти заважають парламентаріям працювати, і доступ до слухань можуть мати тільки п'ять польських телекомпаній.