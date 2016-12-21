Адміністрація Трампа не включила Росію до списку головних загроз для США

Про це з посиланням на службову записку повідомляє журнал Foreign Policy.

"Люди там (в Пентагоні – ред.) зараз були б дуже стурбовані бачити Росію не в списку", – сказала Евелін Фаркаш, колишній високопоставлений чиновник Пентагону, яка працювала над політикою по відношенню до Росії в 2015 році.

Протягом багатьох років вищі посадові особи в міністерстві оборони і розвідувальних службах називали Росію головною загрозою через її великий ядерний арсенал, високі можливості у веденні кібервійни, модернізовану армію, а також готовність кинути виклик Сполученим Штатам і їхнім союзникам на Близькому Сході, у Східній Європі та інших регіонах, зазначає видання.

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Генерал Джозеф Данфорд, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, який залишатиметься в цій ролі після того, як Трамп вступить на посаду 20 січня, повідомив Конгресу в минулому році, що ніяка інша загроза не є більш серйозною.

"Якщо ви хочете говорити про націю, яка могла б загрожувати існуванню Сполучених Штатів, я мав би вказати на Росію", – заявив в комітеті із закордонних справ Сенату Данфорд.