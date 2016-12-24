Обама підписав закон про оборонну політику США, який збільшує допомогу Україні до $350 мільйонів

Про це повідомляє Assoсiated press.

Закон передбачає підвищення окладу військових на 2,1% і ряд інших поліпшень. Наприклад, пільги для військовослужбовців та їх сімей.

Також документ спрощує методи боротьби з кібератаками і ворожими безпілотними апаратами.

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У 2017 році США мають намір також направити на «стримування Росії» $4,3 млрд. Ці гроші будуть використані на політичну, економічну та публічну дипломатію. При цьому Пентагон також надасть підтримку союзникам по НАТО.

Як повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці в Facebook, документом також передбачено виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь.

Кошторис такої допомоги Україні в бюджетному 2017 році, згідно з підписаним Обамою законом, збільшено до 350 млн. дол. порівняно з 300 млн. дол. США, які були закладені в аналогічному документі на 2016 р.

"Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ", - відзначили в українській дипустанові.

Раніше УНІАН повідомляв, що проекту закону про Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони" був підтриманий в Конгресі США Сенатом і Палатою представників.