У команді Трампа допускають скасування 70% указів Барака Обами

Про це в інтерв'ю Fox News заявив соратник Трампа, колишній спікер Конгресу США Ньют Гінгріч, передає РБК.

«Я думаю, що в перші дні після свого призначення він скасує 60% або 70% указів, які йому дістануться у спадок від Барака Обами», — сказав Гінгріч. Він також додав, що Трамп зможе припинити дію навіть тих указів Обами, які в силу об'єктивних обставин не підлягають перегляду.

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Він також висловив думку, що Трамп спробує «налагодити контакт» з деякими представниками Демократичної партії.

Він зазначив, що це може «здивувати» республіканців, але ці дії допоможуть Трампу «домогтися збільшення кількості своїх прихильників в Білому домі і Сенаті».

Раніше УНІАН повідомляв, що благодійний фонд обраного президента США Дональда Трампа Trump Foundation не може бути закритий, оскільки щодо нього проводиться розслідування.

Раніше, Трамп заявив про намір ліквідувати свій благодійний фонд, щоб уникнути конфлікту інтересів. При цьому Трамп не назвав конкретних термінів закриття фонду, однак доручив своєму адвокату вжити всі заходи для реалізації цього рішення.