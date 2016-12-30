Жителі румунського міста вийшли на парад у ведмежих шкурах (фоторепортаж)
18:27, 30 грудня 2016Світ
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У румунському місті Коменешті пройшов традиційний парад, учасники якого одяглися у ведмежі шкури.
Парад у Коменешті / REUTERS
У різних країнах шамани одягали на себе ведмежі шкури, щоб "сила ведмедя" допомагала "вигнати зло". В Україні серед різдвяних колядників присутній ведмідь. У Коменешті ж в ведмедів вбираються всі, хто виходить на вулиці - причому для цього використовуються справжні шкури вбитих ведмедів.
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У ході беруть участь і діти - для них є спеціальні костюми менших розмірів.
Мета свята, який сягає корінням в традиції румунських горян, - не тільки символічне "вигнання зла", але і підтримку цілісності міської громади.
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