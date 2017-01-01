У Гонконзі Новий рік зустріли фантастичним феєрверком (відео)

Відео зустрічі Нового Року у Гонконзі вражає своєю помпезністю.

Спочатку йде відрахунок секунд до початку нового, 2017 року, після чого розпочинається чудовий і масштабний феєрверк.

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При цьому він запускається і з берега, і з будівель, і з кораблів та барж, які пропливають повз.

Як повідомляв УНІАН, понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2017 рік на Софійській площі, де відбувся концерт за участю популярних українських виконавців.