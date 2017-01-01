На Софійській площі у Києві Новий рік зустріли понад сто тисяч людей (фоторепортаж)
Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2017 рік на Софійській площі, де відбувся концерт за участю популярних українських виконавців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявили організатори новорічного дійства.
У святковій програмі були виступи Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України, зірок української академічної, естрадної, джазової, народної музики: шоу-група «Prime», Квартет тенорів від капели Ревуцького, Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова, В’ячеслав Кондрат’єв, гурти «Електронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород».
Долучитися до святкування Нового 2017 року 1 та 2 січня організатори запрошують усіх охочих.
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«Так, у неділю, 1 січня, та понеділок, 2 січня, на головній локації святкових заходів – Софійській площі з 17:00 до 21:00 відбудеться збірний концерт виконавців і хореографічних колективів за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом місто підготувало 21 новорічну акцію. Святкування охоплять не лише центр, а й лівий берег і більш віддалені райони Києва.
За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно - до підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби протягом ночі не надійшло жодного виклику.
За даними Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі надійшло 7 звернень – 4 особи госпіталізовано.