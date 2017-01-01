На Софійській площі у Києві Новий рік зустріли понад сто тисяч людей (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявили організатори новорічного дійства.

У святковій програмі були виступи Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України, зірок української академічної, естрадної, джазової, народної музики: шоу-група «Prime», Квартет тенорів від капели Ревуцького, Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова, В’ячеслав Кондрат’єв, гурти «Електронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород».

Долучитися до святкування Нового 2017 року 1 та 2 січня організатори запрошують усіх охочих.

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«Так, у неділю, 1 січня, та понеділок, 2 січня, на головній локації святкових заходів – Софійській площі з 17:00 до 21:00 відбудеться збірний концерт виконавців і хореографічних колективів за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом місто підготувало 21 новорічну акцію. Святкування охоплять не лише центр, а й лівий берег і більш віддалені райони Києва.

За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно - до підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби протягом ночі не надійшло жодного виклику.

За даними Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі надійшло 7 звернень – 4 особи госпіталізовано.