Експерти назвали основні ризики для людства в 2017 році

Щорічну доповідь про світові ризики було представлено на зустрічі неурядової організації в Давосі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

До п'ятірки ризиків, імовірність яких є високою, автори доповіді також внесли природні катастрофи і великі шахрайства, пов'язані з маніпуляціями з базами даних.

За рік п'ятірка найбільш ймовірних ризиків змінилася. У 2016 році експерти ВЕФ ставили на перше місце в списку потенційних небезпек широкомасштабну міграцію, а терористичних нападів взагалі не було в першій п'ятірці, їх місце займали "міждержавні конфлікти з регіональними наслідками".

До списку також увійшли кібератаки, незаконна торгівля (у тому числі зброєю, радіоактивними речовинами, наркотиками, товарами, обіг яких заборонений або обмежений), міждержавні конфлікти і провали урядів.

Потенційними небезпеками, які в разі реалізації матимуть найбільш руйнівний ефект, експерти ВЕФ називають використання зброї масового ураження, екстремальні природні явища та природні катастрофи, водну і продовольчу кризи, а також безробіття.

У доповіді наводяться і різні довгострокові ризики, які з року в рік нікуди не зникають. Серед них - нерівність, яка веде до соціальної і політичної поляризації і, як наслідок, до слабкого зростання економіки і сповільнення технологічного прогресу.

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Прикладами цієї небезпечної тенденції, на їх думку, є підсумки референдуму в Британії, на якому більшість жителів країни проголосували за вихід з ЄС, а також перемога на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа.

Експерти ВЕФ вважають, що нині настав час задуматися над реформою ринкового капіталізму.

В цілому вони пишуть про необхідність суспільних змін: багато людей, особливо старше покоління і найменш освічена частина населення, відчувають, що залишилися позаду і не встигають за суспільними змінами. Це призводить до соціальних конфліктів, а в майбутньому може породити безліч нових ризиків, вважають експерти.

У ВЕФ пишуть також про необхідність зберегти систему глобального співробітництва, яка останнім часом погано працює на тлі сирійської та інших проблем.