Теракт в Єрусалимі: у мережі з’явилося відео моменту наїзду на людей

Відповідне відео з камери спостереження оприлюднено на каналі You-tube collivedotcom.

На ролику можна побачити, як вантажівка на великій швидкості врізається у натовп військових, після чого здає назад, де, ймовірно, лежали люди.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо. За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

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Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.

Ізраїльські телеканали зазначають, що щонайменше чотири людини були вбиті і близько 15 отримали поранення на набережній з видом на оточене стіною Старе місто Єрусалиму.