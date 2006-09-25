В Еквадорі автобус з дітьми впав у прірву

В неділю в Еквадорі в результаті падіння шкільного автобуса на скелі загинули щонайменше 46 чоловік, більшість з яких діти, передає агентство France Presse.

Шестеро дітей, які залишилися в живих, знаходяться в критичному стані. Представник рятувальної служби уточнив, що всього з-під уламків автобуса дістали 44 тіла загиблих, ще дві людини померли в лікарні.

Аварія сталася приблизно в 60 кілометрах від столиці Еквадору міста Кіто. Автобус з дітьми повертався з екскурсії в Папаллакту, область, що відома термальними джерелами. За неофіційними даними, причиною аварії стали погані дорожні умови.

Лента.ру